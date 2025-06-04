Μετά τη νέα καταγγελία των Πειραιωτών, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κλήθηκε σε απολογία από τον Αθλητικό Δικαστή, με τον Ολυμπιακό να ζητά απαγόρευση εισόδου για 2 χρόνια και πρόστιμο 50.000 ευρώ για τον ιδιοκτήτη των «πράσινων», βάσει της διάταξης του άρθρου 74 παράγραφος 3.γ’.β’. του ειδικού πειθαρχικού κανονισμού του ΕΣΑΚΕ.

Επιπλέον, οι «ερυθρόλευκοι» ζήτησαν και επιβολή προστίμου 44.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό.

H καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Αμέσως μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και πριν την έναρξη του αγώνα, ο Δ. Γιαννακόπουλος, ενόσω βρισκόταν παράπλευρα του πάγκου της φιλοξενούμενης ομάδας, άρχισε να προβαίνει σε πλήθος άσεμνων χειρονομιών (σηκώνοντας το μεσαίο του δάχτυλο) προς τους φιλάθλους της ομάδας μας, αλλά και τους ιδιοκτήτες της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γεώργιο Αγγελόπουλο.

Όλα τα παραπάνω συνέβησαν παρουσία της κ. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς Μαρίας Δάλλα, αλλά και των διαιτητών του αγώνα, οι οποίοι, αφού τα κατέγραψαν στο συνταχθέν Φύλλο Αγώνα ζητήσαν την άμεση απομάκρυνση του καταγγελλόμενου από τον αγωνιστικό χώρο.

Δυστυχώς, ακόμη και μετά την απομάκρυνσή του, ο ιδιοκτήτης της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός συνέχισε να επιδεικνύει την ίδια παραβατική συμπεριφορά, καθώς, επί σαράντα λεπτά, και βρισκόμενος στον χώρο των αποδυτηρίων του γηπέδου, προσπαθούσε να εισέλθει εκ νέου εντός του γηπέδου, παρά την αντίθετη εντολή της κ. Αντιεισαγγελέα.

Γνωστοποιήσαμε στην κ. Δάλλα την πρόθεση της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός να προβεί στην κατάθεση μήνυσης σε βάρος του κ. Γιαννακόπουλου για τα ποινικά αδικήματα του αθλητικού νόμου που είχαν διαπραχθεί από εκείνον. Μόλις κάτι τέτοιο έγινε αντιληπτό από τον Δ. Γιαννακόπουλο, και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο καταγγελλόμενος τράπηκε φυγή, διαφεύγοντας των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν λάβει εντολή για τη σύλληψή του.

Ο Δ. Γιαννακόπουλος κατόρθωσε να αμαυρώσει μέχρι και το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της Ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης, καθώς κατά τη διάρκεια του από 22.05.2025 ημιτελικού αγώνα της Euroleague που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι, δεν δίστασε να στραφεί προς τους φιλάθλους της ομάδα μας, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα προβαίνοντας δε, στη συνέχεια, σε πλήθος άσεμνων χειρονομιών».

