Επίσημη η επιστροφή του Αλέγκρι στη Μίλαν

Προπονητής της Μίλαν είναι με κάθε επισημότητα ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, με τους «ροσονέρι» να ανακοινώνουν την επιστροφή του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο τους

Εποχή «Μαξ Αλέγκρι» ξανά στη Μίλαν!

Λίγες ώρες μετά το προσύμφωνο που υπέγραψε ο Ιταλός τεχνικός με τους «ροσονέρι», ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση με την ομάδα της Λομβαρδίας να ανακοινώνει την επιστροφή του έμπειρου Ιταλού τεχνικού έπειτα από 11 χρόνια!

Ο Αλέγκρι ήταν ξανά στο τιμόνι της Μίλαν από το 2010 μέχρι το 2014 και κατέκτησε το σκουντέτο το 2011. Τον τελευταίο χρόνο ο Αλέγκρι δεν βρισκόταν σε κάποια ομάδα, μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Γιουβέντους στο τέλος της σεζόν 2023/24.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Ιταλία, η συμφωνία αφορά τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές πέντε εκατ. ευρώ.

