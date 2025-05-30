Εποχή «Μαξ Αλέγκρι» ξανά στη Μίλαν!

Λίγες ώρες μετά το προσύμφωνο που υπέγραψε ο Ιταλός τεχνικός με τους «ροσονέρι», ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση με την ομάδα της Λομβαρδίας να ανακοινώνει την επιστροφή του έμπειρου Ιταλού τεχνικού έπειτα από 11 χρόνια!

Ο Αλέγκρι ήταν ξανά στο τιμόνι της Μίλαν από το 2010 μέχρι το 2014 και κατέκτησε το σκουντέτο το 2011. Τον τελευταίο χρόνο ο Αλέγκρι δεν βρισκόταν σε κάποια ομάδα, μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Γιουβέντους στο τέλος της σεζόν 2023/24.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Ιταλία, η συμφωνία αφορά τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές πέντε εκατ. ευρώ.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! 👏#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 30, 2025

