Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φιλοξενείται στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας. Στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, αναφέρεται στον στόχο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ και αποκαλύπτει πτυχές της επαγγελματικής αλλά και της προσωπικής του ζωής.

Μιλάει, μεταξύ άλλων, στη Λίλα Κουντουριώτη, για την ενωτική δύναμη που εμπνέει στους φιλάθλους όλων των ομάδων, τα δυνατά χαρτιά της Εθνικής Ομάδας, το συναίσθημα να νικάς την Αγγλία μέσα στο θρυλικό Wembley, την πιο δύσκολη βραδιά που έζησε, την επικοινωνία του με τον Κώστα Φορτούνη, την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας του, τους legends που θα ήθελε να εντάξει στο ρόστερ του και τον παίκτη που τον κάνει να γελάει περισσότερο.

Δείτε την εκπομπή εδώ:

