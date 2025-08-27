O bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για την πρόκριση

Την Πέμπτη (28/08), οι τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στην τελευταία μάχη, πριν σφραγίσουν τα εισιτήρια για την League Phase σε Europa και Conference League. Ζήστε λεπτό προς λεπτό τα κρίσιμα παιχνίδια στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από νωρίς με ρεπορτάζ για όλα τα τελευταία νέα και από τις 20:00 παίζουμε… μπάλα, αρχίζοντας από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Σάμσουνσπορ. Οι «πράσινοι» θέλουν να υπερασπιστούν το υπέρ τους 2-1 στην Αθήνα, ενώ στις 20.30 ο «δικέφαλος» του βορρά να ανατρέψει την ήττα του με 1-0 από τη Ριέκα, με κοινό στόχο το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Europa. Στην περιγραφή από Τουρκία και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, οι Διονύσης Δεσύλλας και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Στις 21:00, η σκυτάλη περνά στην ΑΕΚ που μετά το 1-1 με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, ψάχνει το αποτέλεσμα που θα εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή της συνέχεια στο Conference. Περιγράφει από την «Opap Arena» ο Γιώργος Μαραθιανός.

Μετά τη λήξη των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο της βραδιάς, σχόλια, αναλύσεις και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι γραμμές.

Σάμσουνσμπορ-Παναθηναϊκός, ΑΕΚ-Άντερλεχτ, ΠΑΟΚ-Ριέκα.

Η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και την Πέμπτη (28/08) χτυπά στον ρυθμό του bwinΣΠΟΡ FM 94.6!

