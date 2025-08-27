Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Νέα βελτιωμένη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ταμπόρδα – Πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις»

Ο Σέσαρ Λουίς Μερλό αποκαλύπτει ότι οι πράσινοι έκαναν νέα βελτιωμένη πρόταση για την απόκτησή του, χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις πολύ προχωρημένες

Ταμπόρδα

Ακόμη πιο κοντά στην απόκτηση του Ταμπόρδα φέρνει τον Παναθηναϊκό ο Σέσαρ Λουίς Μερλό.

Ο γνωστός Αργεντινός δημοσιογράφος αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ότι οι πράσινοι κατέθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση στη Μπόκα Τζούνιορς για τη μεταγραφή του παίκτη.

Θυμίζουμε ότι η Μπόκα Τζούνιορς έχει παραχωρήσει με δανεισμό τον Ταμπόρδα στην Πλατένσε με την ρήτρα να μπορέσει να σπάσει τον δανεισμό του αυτόν όταν λάβει μια πρόταση από ομάδα του εξωτερικού που την ικανοποιεί.

Για να συμβεί αυτό όμως θα πρέπει να συμφωνήσει η Πλατένσε στο ποσό που θα λάβει από τη Μπόκα Τζούνιορς για να αποδεχθεί να σπάσει και εκείνη τον δανεισμό.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark