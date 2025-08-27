Ακόμη πιο κοντά στην απόκτηση του Ταμπόρδα φέρνει τον Παναθηναϊκό ο Σέσαρ Λουίς Μερλό.

Ο γνωστός Αργεντινός δημοσιογράφος αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ότι οι πράσινοι κατέθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση στη Μπόκα Τζούνιορς για τη μεταγραφή του παίκτη.

🚨Panathinaikos mejoró la oferta por Vicente Taborda y la elevó a u$s 5M sin objetivos.

*️⃣Boca negocia con Platense para que se haga el traspaso y el "Calamar" tenga una compensación por cortar el préstamo. Todo está muy avanzado. pic.twitter.com/YR4cjmeSkh — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 26, 2025

Θυμίζουμε ότι η Μπόκα Τζούνιορς έχει παραχωρήσει με δανεισμό τον Ταμπόρδα στην Πλατένσε με την ρήτρα να μπορέσει να σπάσει τον δανεισμό του αυτόν όταν λάβει μια πρόταση από ομάδα του εξωτερικού που την ικανοποιεί.

Για να συμβεί αυτό όμως θα πρέπει να συμφωνήσει η Πλατένσε στο ποσό που θα λάβει από τη Μπόκα Τζούνιορς για να αποδεχθεί να σπάσει και εκείνη τον δανεισμό.

