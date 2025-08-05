Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μας βάζει στο ρυθμό των κρίσιμων αναμετρήσεων τριών ελληνικών ομάδων

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου παίζουμε μπάλα σε... τριπλό ταμπλό ακολουθώντας Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στα Κύπελλα Ευρώπης! Από νωρίς μάλιστα, ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα και σας βάζει στο ρυθμό των κρίσιμων αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων.

Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, στις 21.00, τα βλέμματα στρέφονται στο ΟΑΚΑ και την πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ, σε μετάδοση του Διονύση Δεσύλλα. Μισή ώρα νωρίτερα (20.30), για την ίδια διοργάνωση, παίζουν ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ, με περιγραφή από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.

Πριν από αυτά, προηγείται χρονικά στις 19.00, η μάχη ΑΕΚ κόντρα στον Άρη Λεμεσσού, στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Μεταδίδει από την Κύπρο ο Γιώργος Μαραθιανός.

Μετά την λήξη των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που... δίνουμε πάσα στους ακροατές.

Παναθηναϊκός- Σαχτάρ, ΠΑΟΚ- Βόλφσμπεργκερ, ΑΕΚ- Άρης Λεμεσσού. Την Πέμπτη 7 Αυγούστου παίζουμε μπάλα εδώ, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας: τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



