Αποφασισμένοι να δώσουν, πολιτικές διαστάσεις στο ματς με τον Παναθηναϊκό, ήταν οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ το βράδυ της Πέμπτης (28/8), για το δεύτερο ματς των playoffs του Europa League.

Oι «πράσινοι» βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες στη Σαμψούντα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Τόμας Ρέις, με στόχο την υπεράσπιση του υπέρ τους 2-1 από το ΟΑΚΑ.

Ωστόσο, από τα τουρκικά ΜΜΕ προέκυψε μια είδηση που μπορούσε να πυροδοτήσει προκλήσεις και που χάρη σε επέμβαση της UEFA, αλλά και των τοπικών αρχών αποφεύχθηκε.

Συγκεκριμένα οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ, είχαν ετοιμάσει ένα κορεό, για το «πέταλο» των οργανωμένων, στο οποίο θα απαθανατίζονταν τα μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ!

