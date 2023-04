ΝΒΑ: «Κλείδωσαν» την πρωτιά και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας οι Μπακς

Αν και το παιχνίδι στράβωσε με τον τραυματισμό του Κρις Μίντλετον μετά από 8 λεπτά αγώνα, οι Μπακς κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθητο αποτέλεσμα απέναντι στους Μπουλς με την επικράτηση (105-92) μέσα στο Μιλγουόκι.



Ο Μπόμπι Πόρτις, ο Μπρουκ Λόπεζ και ο Τζρου Χόλιντεϊ στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, καλύπτοντας την απουσία του Μίντλετον αλλά και εκείνες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Γκρέισον Άλεν και του Πατ Κόνατον.

The road goes through Milwaukee. pic.twitter.com/WRB4x2bpqc