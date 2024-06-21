Νοκ άουτ για το Προολυμπιακό ο Σλούκας

Εκτός Εθνικής ομάδας για το Προολυμπιακό Τουρνουά τέθηκε ο Κώστας Σλούκας.

Παρότι αρχικά υπήρχε η πίστη πως ο 34χρονος γκαρντ θα έδινε το «παρών», τελικά οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε χθες έδειξαν πως ο τραυματισμός του (που δεν πρόκειται για μια απλή θλάση αλλά για κάτι πιο σύνθετο) δεν του επιτρέπει να ενσωματωθεί εγκαίρως στις προπονήσεις και έτσι δεν θα μπορεί να βοηθήσει την ελληνική ομάδα στη διοργάνωση που θα γίνει 2 με 7 Ιουλίου στο ΣΕΦ.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε αποφασίσει να δώσει το «παρών» παρά τις εντάσεις που υπήρχαν με κάποιους συμπαίκτες του στην Εθνική ομάδα στη διάρκεια των τελικών. Μάλιστα είχαν γίνει και οι σχετικές συζητήσεις με τον Βασίλη Σπανούλη και όλες οι πλευρές έδειξαν διάθεση να αφήσουν οτιδήποτε σχετικό έξω από τις «πόρτες» της ελληνικής ομάδας. Ωστόσο το πρόβλημα τραυματισμού του στάθηκε εμπόδιο και στην επιθυμία του ίδιου του Σλούκα να παίξει με το εθνόσημο.

«Ο Κώστας Σλούκας δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τη φετινή προσπάθεια της Εθνικής ομάδας.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκανε στο πόδι όπου αντιμετώπιζε πρόβλημα, έδειξαν ότι ο απαιτούμενος χρόνος πλήρους αποκατάστασης δεν αρκεί για να δώσει το «παρών» στις επίσημες υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

