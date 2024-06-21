Υποψήφιος για πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας ο Γιάννης Αλαφούζος: «Να συνεισφέρω στην οικονομική και ποιοτική αναβάθμιση»

Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι υποψήφιος για την θέση του προέδρου της Super League, με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού να γνωστοποιεί σήμερα (21/6) την πρόθεσή του να αναβαθμίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κ. Ιωάννης Αλαφούζος προέβη στην ακόλουθη τοποθέτηση: «Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία της Super League 1, προσπαθώντας να συνεισφέρω στην οικονομική και ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου».

