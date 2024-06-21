Ο Νικ Καλάθης επέστρεψε στην Εθνική ομάδα έτοιμος να συμβάλλει τα μέγιστα ώστε η Ελλάδα να πάρει το εισιτήριο που θα την οδηγήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αναλυτικά η συνέντευξη του γκαρντ της Μονακό στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ:

Η συνύπαρξη με τους συμπαίκτες σου στην Εθνική Ανδρών είναι πάντα μια πολύ ευχάριστη στιγμή για εσένα. Ποιες είναι πρώτες σκέψεις που έκανες με την επιστροφή σου στην ομάδα και πώς περιμένεις τους αγώνες του Προολυμπιακού Τουρνουά;

«Είναι πάντα τιμή να παίζεις για την Εθνική ομάδα. Το προηγούμενο καλοκαίρι δεν μπόρεσα να είμαι μαζί της λόγω ενός τραυματισμού. Τώρα όμως είμαι εδώ, έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω την χώρα και φυσικά, είμαι πολύ χαρούμενος που βρέθηκα ξανά με τα παιδιά. Είμαι ενθουσιασμένος. Για μένα κάθε καλοκαίρι είναι σημαντικό. Γνωρίζω ότι δεν έχουμε πετύχει αρκετά χρόνια την παρουσία της ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επομένως, το γεγονός ότι έχω τη δυνατότητα να παίξω στο Προολυμπιακό τουρνουά και να ελπίζω για την παρουσία μας στη διοργάνωση, για μένα, είναι καταπληκτικό».

Η διεκδίκηση του εισιτηρίου που θα σας βάλει στο αεροπλάνο για το Παρίσι, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους. Τι σκέφτεσαι δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του Προολυμπιακού Τουρνουά;

«Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο γιατί οι αγώνες είναι μονοί και από το αποτέλεσμά τους θα κριθεί αν θα πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή στο σπίτι σου. Αυτό που χρειάζεται η ομάδα τη συγκεκριμένη περίοδο είναι να είμαστε όλοι υγιείς και να παίξουμε το καλύτερο μπάσκετ που μπορούμε την κατάλληλη στιγμή. Πράγματι, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ καλές ομάδες και θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας, οι οποίοι θα είναι μία τεράστια υποστήριξη για ‘μας. Η παρουσία τους είναι σημαντική. Μάς δίνουν την ώθηση που χρειαζόμαστε και ανυπομονούμε να αγωνιστούμε μπροστά τους».

Αυτή την στιγμή άπαντες είστε στη διάθεση του τεχνικού τιμ, μαζί και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Πόσο σάς βοηθάει στην προετοιμασία σας;

«Είναι υπέροχο να βρίσκεται εδώ ο Γιάννης αλλά και να είμαστε υγιείς όλοι όσοι είμαστε στην ομάδα. Είναι μια μεγάλη ώθηση για να παίξουμε το καλύτερο μπάσκετ που μπορούμε και να παρουσιάσουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

Και η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών; Είναι ένας νέος προπονητής με μία σημαντική αποστολή.

«Ο κόουτς μπορεί να είναι νέος προπονητής αλλά έχει πολύ μεγάλο πάθος. Έχει υπάρξει παίκτης, έχει αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα, επομένως γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει για έναν αθλητή να φοράει τη φανέλα της. Έχει περάσει από τη συγκεκριμένη διαδικασία, κι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει εξαιρετική αίσθηση του παιχνιδιού. Πάντα λέω ότι οι παίκτες που έχουν παίξει μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο, γίνονται σπουδαίοι προπονητές. Πιστεύω ότι ο κόουτς Σπανούλης, στο μέλλον θα είναι ένας από εκείνους. Άλλωστε αν δείτε τις προπονήσεις, θα διακρίνετε την ενέργεια που φέρνει, την οποία μεταδίδει και σε ‘μάς».

Απόψε (21/6, 20.00) η ομάδα θα παίξει τον πρώτο φιλικό αγώνα με αντίπαλο την Πολωνία και θα ακολουθήσει το τουρνουά «Aegean Ακρόπολις», όπου το ζητούμενο για εσάς θα είναι να «δέσετε» σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Ναι, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία σε κάθε φιλικό αγώνα που θα παίξουμε. Να έχουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση και να βρούμε ο ένας τον ρυθμό του άλλου».

Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι για όλους τους αθλητές ένας πολύ μεγάλος στόχος. Ανυπομονείς να ζήσεις με την ομάδα μία τέτοια στιγμή;

«Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές που μπορούν να πουν ότι έχουν λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ανυπομονώ για την προσπάθεια που θα κάνουμε και για τους αγώνες που θα παίξουμε στην Αθήνα».

