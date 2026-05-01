Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ και ο Χατσίδης για το κυριακάτικο ματς με τον Ολυμπιακό

Ο Δημήτρης Χατσίδης, ένιωσε ενοχλήσεις και διαγνώστηκε με κάκωση στον έσω πλάγιο - Λόβρεν, Γιακουμάκης, Ντεσπόντοφ και Καμαρά είναι επίσης εκτός πλάνων 

Σταματημό δεν έχουν τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ! Ο «Δικέφαλος του βορρά» προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των playoffs, για το οποίο ωστόσο προέκυψε ένα ακόμη απρόοπτο!

Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, ο Δημήτρης Χατσίδης, ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης και μετά από μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο και ξεκινά θεραπείες!

Δεδομένα ο Χατσίδης θα χάσει το κρίσιμο ντέρμπι κόντρα στους «ερυθρόλευκους», ενώ κάτι παρόμοιο αναμένεται να γίνει και με τους Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργο Γιακουμάκη, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά που και σήμερα ακολούθησαν θεραπεία.

