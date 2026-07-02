Λίγες ημέρες μετά την αποδέσμευσή του από την Μπαρτσελόνα, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ μίλησε στη «Marca» για την επόμενη ημέρα της καριέρας του, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την πορεία του στους «μπλαουγκράνα» και εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως κάποια στιγμή θα αγωνιστεί στην ίδια ομάδα με τον αδελφό του, Χουάντσο.

Αναφερόμενος στη θητεία του στην Μπαρτσελόνα, ο Ισπανός σέντερ τόνισε πως έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, χωρίς όμως τα πράγματα να εξελιχθούν όπως θα ήθελαν και οι δύο πλευρές.

«Δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε και οι δύο. Πάλεψα και έδωσα τα πάντα για την Μπάρτσα. Δεν νομίζω ότι έχασα ούτε ένα παιχνίδι ή μία προπόνηση. Έπαιξα μέσα στον πόνο, πάντα προσπαθούσα να είμαι έτοιμος. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να επιστρέψω από το NBA, όμως τώρα ανυπομονώ για νέες προκλήσεις και να βρω ένα μέρος όπου θα μπορώ πραγματικά να ανταγωνιστώ και να δημιουργήσω κάτι ξεχωριστό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για το μέλλον του και το ενδεχόμενο να συνεχίσει στην Μπασκόνια, ο 31χρονος εμφανίστηκε επιφυλακτικός: «Ίσως με θέλουν εκεί. Δεν ξέρω. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αγορά, καθώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Είμαι ήρεμος και εμπιστεύομαι τον ατζέντη μου ότι θα βρει την καλύτερη επιλογή», ανέφερε.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν φοβάται ότι θα ολοκληρώσει την καριέρα του χωρίς να γίνει συμπαίκτης με τον αδελφό του, Χουάντσο, ήταν απόλυτος.

«Όχι, όχι, όχι. Το ξέρουμε και οι δύο. Δεν ξέρω πότε θα γίνει, αν φέτος, του χρόνου ή σε δύο χρόνια, ούτε σε ποια ομάδα, αλλά και οι δύο θέλουμε να παίξουμε μαζί και να διεκδικήσουμε τίτλους όπως κάναμε με την εθνική ομάδα. Σίγουρα θα παίξουμε μαζί... αν και δεν νομίζω ότι θα είναι στην Μπαρτσελόνα», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.