Ιτούδης σε παίκτες στο ματς με τις ΗΠΑ: «Ρε 'σεις, πλάκα μου κάνετε;» - Δείτε βίντεο

Έξαλλος με τους παίκτες του ήταν ο Δημήτρης Ιτούδης κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ελλάδας με την ΗΠΑ.



Συγκεκριμένα, ο κόουτς του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος κάλεσε τάιμ άουτ και τα «έψαλλε» στους διεθνείς για τη χαλαρότητα που έδειχναν, κυρίως στα αμυντικά ριμπάουντ, καθώς οι Αμερικανοί σε εκείνο το σημείο μάζεψαν αρκετά επιθετικά.



Δείτε το βίντεο:

Greece's head coach was FURIOUS during the timeout 😬 pic.twitter.com/0P8JTx1ZOb