Το μεσημέρι της Κυριακής (05/04) ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μύκονο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα ένας φίλος των «ερυθρόλευκων» έκλεψε τις εντυπώσεις και τον φωτογραφικό φακό, καθώς, κρατούσε πλακάτ με μήνυμα προς τον Εβάν Φουρνιέ, ενημερώνοντάς τον πως έφερε πακέτο από την επαρχία... χαλβά της πεθεράς του!

Θυμίζουμε πως ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών έχει εκφράσει πολλάκις την αγάπη του για την ελληνική κουζίνα και το φαγητό του τόπου μας!

