Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραούλ Νέτο

Παίκτης της Μπαρτσελόνα με κάθε επισημότητα ο Ραούλ Νέτο!



Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 32χρονου Βραζιλιάνου γκαρντ με συμβόλαιο διάρκειας έως το τέλος της φετινής σεζόν, προορίζοντάς τον για αντικαταστάτη του Νίκο Λαπροβίτολα, ο οποίος έχει υποστεί ρήξη χιαστού και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μήνες.



«Είμαι στην καλύτερη στιγμή της καριέρας μου τα τελευταία δύο χρόνια. Έχω ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό μου στο γόνατο και έχω βρει και πάλι τον ρυθμό μου», δήλωσε στο πλαίσιο της παρουσίασής του ο Νέτο, ο οποίος αγωνίστηκε για μια οκταετία στο ΝΒΑ με Τζαζ, Σίξερς, Γουίζαρντς και Κάβαλιερς, ενώ το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Τουρκία για χάρη της Φενέρμπαχτσε, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά (ρήξη τένοντα στο δεξί γόνατο) και έχασε ολόκληρη την περσινή σεζόν. Τον περασμένο Οκτώβριο επέστρεψε στην πατρίδα του για να αγωνιστεί σε μερικά παιχνίδια με την Πινέιρος.

