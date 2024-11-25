Παρέμεινε στο Νο 11 ο Τσιτσιπάς, στην 32η θέση η Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 3.165 βαθμούς παρέμεινε στην 11η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP.

Επικεφαλής για ακόμη μία εβδομάδα είναι ο Ιταλός Γιανίκ Σίνερ, ενώ ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ, παραμένει στη δεύτερη θέση, αφήνοντας ξανά πίσω του τον Ισπανό, Κάρλος Αλκαράθ.

Η πρώτη 10άδα της κατάταξης της ATP έχει ως εξής:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.830 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.915

3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7.010

4. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 5.100

5. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 5.030

6. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 4.255

7. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.910

8. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3.760

9. Αλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.745

10. Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία) 3.350

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία τραυματίστηκε στο US Open κι έκτοτε παραμένει εκτός δράσης προκειμένου να αποθεραπευτεί, και αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στο Νο 32 του κόσμου με 1.743 βαθμούς.

Από εκεί και πέρα, επικεφαλής είναι πάντα η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα, με διαφορά ασφαλείας από την Πολωνή, Ιγκα Σβιάτεκ.

Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 9.416 βαθμοί

2. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.370

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.530

4. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 5.344

5. Κινγουέν Ζενγκ (Κίνα) 5.340

6. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.171

7. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 4.705

8. Εμα Ναβάρο (ΗΠΑ) 3.589

9. Ντάρια Κασάτκινα (Ρωσία) 3.368

10. Μπάρμποβα Κρεϊτσκοβα (Τσεχία) 3.214

