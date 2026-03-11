Μπάλα ευρωπαϊκού επιπέδου με τις μάχες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Την Πέμπτη (12/03) παίζουμε μπάλα ευρωπαϊκού επιπέδου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με τα μεγάλα ραντεβού Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, ένα βήμα πριν τα προημιτελικά.
Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη, στις 19:45, οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ που φιλοξενούν την Μπέτις, με έναν στόχο. Να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League, ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία. Στην περιγραφή ο Διονύσης Δεσύλλας.
Στις 22:00 μεταφερόμαστε στην Σλοβενία και στο Conference League, για την πρώτη αναμέτρηση της Ένωσης κόντρα στην Τσέλιε. Τις προσπάθειες των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς, να πάρουν το πάνω χέρι, μεταδίδει ο Γιώργος Μαραθιανός.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές.
Παναθηναϊκός-Μπέτις, Τσέλιε-ΑΕΚ. Για να μην χάσετε ούτε φάση, συντονιστείτε εδώ. Στον bwinΣΠΟΡ FM, 94,6!
