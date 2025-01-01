Παναθηναϊκός: Οι επόμενες κινήσεις για τη συνέχιση της δυναστείας

Η ανανέωση της συνεργασίας με τον Ματίας Λεσόρ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με πιθανότητα για επέκταση ως το 2028, αποτελεί μια απόφαση στρατηγικής σημασίας για τον Παναθηναϊκό. Ένας από τους κορυφαίους ψηλούς στην Ευρώπη παραμένει στο ΟΑΚΑ, ενισχύοντας τη φιλοσοφία της ομάδας για σταθερότητα και υψηλές βλέψεις.

