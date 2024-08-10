Μεταγραφές Παναθηναϊκού: Τι γίνεται με εξτρέμ και επιθετικό

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από τον Άγιαξ όμως όλοι στην ομάδα πιστεύουν στην ανατροπή. Οι «πράσινοι» θα πάνε στην Ολλανδία με μοναδικό στόχο την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Όπως είναι λογικό, όλο το βάρος έχει πέσει στην ρεβάνς με τον «Αίαντα», ωστόσο τρέχει… παράλληλα ο μεταγραφικός σχεδιασμός.

Όσον αφορά τις κινήσεις που πρόκειται να κάνει το Τριφύλλι, προτεραιότητα δίνουν σε έναν αριστερό εξτρέμ. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου προσπαθεί να κλείσει παίκτη για το αριστερό «φτερό» τις επίθεσης και γίνονται συζητήσεις με παίκτες. Δεν κοιτάνε όμως μόνο εκεί οι «πράσινοι», αφού έχουν ανοιχτά τα… ραντάρ τους για επιθετικό.

