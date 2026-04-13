Η ΑΕΚ γιορτάζει με βίντεο τα γενέθλιά της: «102 χρόνια στιγμής και υπερηφάνειας»

Η σημερινή ημέρα δεν είναι σαν τις άλλες, ξεχωρίζει, είναι διαφορετική, καθώς σήμερα 13 Απριλίου η ΑΕΚ κλείνει 102 χρόνια ζωής.

Ο «Δικέφαλος» γιορτάζει τα γενέθλια του δημοσιεύοντας στα social media ένα βίντεο στο οποίο υπάρχουν αναλυτικά όλες οι λέξεις που συνδέονται με το όνομα ΑΕΚ και πρεσβεύουν το ήθος και την ιστορία της: Επίθεση, Αξίες, Τέχνη, Αυταπάρνηση, Έμπνευση, Μαγεία, Έκσταση.

Ένα βίντεο περίπου τριών λεπτών στο οποίο ο καθένας μπορεί να πάρει μία μικρή γεύση για το τι πραγματικά σημαίνει η ΑΕΚ.

To μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«102 χρόνια ΑΕΚ. 102 χρόνια τιμής και υπερηφάνειας. Όλα όσα περικλείει αυτό το όνομα, όλα όσα συνθέτουν την ταυτότητα και την ιστορία αυτής της ομάδας, περιγράφονται σε αυτό το βίντεο του AEK TV.

Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας αγάπη!»

