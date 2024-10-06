Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με Λοντίγκιν η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι - Εκτός αποστολής ο Ντραγκόφσκι

Δείτε τις επιλογές του Ντιέγκο Αλόνσο για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, που αρχίζει σε σχεδόν μία ώρα στο ΟΑΚΑ.  

Με Λοντίγκιν η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στο μεγάλο ντέρμπι για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με τον Ντιέγκο Αλόνσο να καταλήγει στο ποιοι παίκτες των «πράσινων» θα βρίσκονται στο βασικό σχήμα κόντρα στους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Λοντίγκιν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Μπάλντοκ, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Αράο και Τσέριν θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Μπακασέτας πίσω από τον προωθημένο Ιωαννίδη.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark