Με Λοντίγκιν η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στο μεγάλο ντέρμπι για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με τον Ντιέγκο Αλόνσο να καταλήγει στο ποιοι παίκτες των «πράσινων» θα βρίσκονται στο βασικό σχήμα κόντρα στους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Λοντίγκιν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Μπάλντοκ, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Αράο και Τσέριν θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Μπακασέτας πίσω από τον προωθημένο Ιωαννίδη.

