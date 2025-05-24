Ξεφεύγει το ποσό που σκοπεύει να δώσει η Μπράιτον για Κωστούλα

Η πρώτη προσέγγιση της Μπράιτον στον Ολυμπιακό για τον Μπάμπη Κωστούλα δεν είχε την επιθυμητή για τον αγγλικό σύλλογο κατάληξη.

Οι Πειραιώτες απέρριψαν με συνοπτικές διαδικασίες την πρώτη προσφορά που έφτανε τα 36,5 εκατ. ευρώ, μαζί με κάποια έμψυχα ανταλλάγματα και ποσοστό μεταπώλησης που άγγιζε το 20%.

Οι «ερυθρόλευκοι» θεωρούν ότι την επόμενη σεζόν, η οποία θα βρει την ομάδα στο Champions League ο ταλαντούχος σέντερ φορ θα καταφέρει να δείξει περισσότερα πράγματα στο κορυφαίο επίπεδο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κι άλλων συλλόγων από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η Μπράιτον, όμως, δεν δείχνει διατεθειμένη καταθέσει τα όπλα και, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, σκοπεύει να επανέλθει, με νέα-βελτιωμένη προσφορά για τον Κωστούλα, η οποία μάλιστα είναι διπλάσια από τα 19,6 εκατ. ευρώ που έδωσε η Γουλβς στους νταμπλούχους Ελλάδας για τον Ποντένσε.



Μένει να φανεί αν η Μπράιτον θα προχωρήσει σε επίσημη πρόταση και αν θα προλάβει τους άλλους συλλόγους που παρακολουθούν δεδομένα τον Κωστούλα, ο οποίος σε πρόσφατη κουβέντα που είχε με τον τράπερ SNIK στο Instagram, δήλωσε προσηλωμένος στις «ερυθρόλευκες» υποχρεώσεις του και στην επιστροφή της ομάδας στο Champions League.

