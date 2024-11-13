Μάντσεστερ: Τρέλα για Αμορίμ, τον περίμεναν έξω από εστιατόριο σαν... ροκ σταρ - Δείτε βίντεο

Ο Ρούμπεν Αμορίμ από το απόγευμα της Δευτέρας βρίσκεται στο νέο ποδοσφαιρικό του «σπίτι», το Μάντσεστερ, αφού έκλεισε θριαμβευτικά τον κύκλο του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και μετακινήθηκε στην Αγγλία ώστε ν' αναλάβει τη Γιουνάιτεντ στη θέση του Έρικ Τεν Χαγκ.



Έχει βρεθεί στο προπονητικό κέντρο, έχει γνωρίσει όσους ποδοσφαιριστές δεν έχουν υποχρεώσεις με εθνικές ομάδες αυτές τις μέρες και αναμένει την έκδοση της άδειας εργασίας του για να μπορεί να ξεκινήσει τη δουλειά.



Μέχρι τότε, είπε να γνωρίσει να χαλαρώσει με ένα φαγητό σε καλό εστιατόριο του Μάντσεστερ, δίχως να περιμένει αυτό που συνέβη καθώς αποχωρούσε. Πλήθος οπαδών των «κόκκινων διαβόλων» βρισκόταν έξω από το κατάστημα εστίασης και περίμενε τη στιγμή που ο Πορτογάλος προπονητής θα έκανε την εμφάνισή του.



Σε αντίθεση με την κοπέλα που προπορεύτηκε και προσπάθησε ν' απομακρύνει το πλήθος - πιθανότατα ανήκει σε ένα τιμ συμβούλων του Αμορίμ - ο νέος κόουτς της Γιουνάιτεντ χαμογέλασε και στάθηκε για λίγο ώστε να υπογράψει μερικά αυτόγραφα.

Meeting and greeting 🤝



Ruben Amorim met with members of his 🆕 squad for the first time today 🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2024

