Επέστρεψε από την κόλαση και πήρε το θρίλερ με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός

Έδειξε χαρακτήρα και επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε με σκορ 93-87 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ και ανέβηκε στο 6-3 στη βαθμολογία της Euroleague, παρά το γεγονός πως σε μεγάλο διάστημα του αγώνα βρισκόταν πίσω στο σκορ.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο ματς παίζοντας πολύ παθητικά και στις δύο πλευρές του παρκέ, με αποτέλεσμα οι Ισραηλινοί να βάζουν καλάθι με κάθε τρόπο στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και να ξεφύγουν με +12 (35-47). Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός έδειξε αντίδραση και μέσω κατά κύριο λόγο της επίθεσής του (56 πόντοι στο δεύτερο ημίχρονο) κατάφερε να επανέλθει στο παιχνίδι και τελικά να πάρει το ροζ φύλλο μετά από «θρίλερ».

Πολλοί ήταν οι πρωταγωνιστές του «τριφυλλιού» σε αυτή τη σπουδαία ανατροπή. Πρώτος εξ αυτών ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που έπαιξε άμυνα για... όλους και μέτρησε 12 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα για 22 βαθμούς αξιολόγησης. 21 πόντους μέτρησε ο Κέντρικ Ναν που «κουβάλησε» το σκοράρισμα, ενώ 18 πόντους και 6 ριμπάουντ είχε ο Ματίας Λεσόρ.

Πολύτιμη βοήθεια από τον Τσεντί Οσμάν, που έβαλε 12 πόντους, 10 από τους οποίους ήρθαν στην τέταρτη περίοδο και υπήρξαν κομβικοί για το τελικό αποτέλεσμα.

Από πλευράς Μακάμπι, ξεχώρισε με 21 πόντους ο Ρόμαν Σόρκιν, ενώ 14 μέτρησε ο Τζέιλεν Χορντ και 13 ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις.

Στη 10η αγωνιστική της Euroleague ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Βίρτους στην Μπολόνια (15/10, 21:30), ενώ η Μακάμπι θα υποδεχθεί στο Βελιγράδι τον Ολυμπιακό (14/11, 20:00).



Το ματς

Η Μακάμπι μπήκε δυνατά στο ματς με κάρφωμα του Χορντ για το 0-2. Ο Παναθηναϊκός έκανε λάθος στην πρώτη επίθεση και ο ίδιος παίκτης ξανασκόραρε για τους Ισραηλινούς (0-4), με τον Εργκίν Αταμάν να καλεί τάιμ άουτ στα 44 δευτερόλεπτα. Οι πράσινοι έδειξαν αντίδραση με κάρφωμα του Γιουρτσεβέν (2-4), με τον Καλαϊτζάκη να βάζει βολή για το 3-4.

Ο Γιοκουμπάιτις σκόραρε ξανά για τη Μακάμπι (3-6), με τον Γιουρτσεβέν να βάζει χουκ για το 5-6. Ο Γκέιμπριελ απάντησε με λέι απ (5-8), με τον Μπλατ να βάζει πολύ δύσκολο καλάθι για το 5-10. Ναν και Γκέιμπριελ αντάλλαξαν καλάθια (7-12), με τους Λεσόρ και Χουάντσο να σκοράρουν για το 11-12. Ο Ράντολφ και ο Ναν πήραν τη «σκυτάλη» (13-14), με τον Σόρκιν να γράφει από μέση απόσταση το 13-16 και τον Χορντ να βάζει δύο βολές για το 15-20. Ο Ναν με τρίποντο και ο Μήτογλου με μακρινό σουτ μείωσαν σε 20-22. Ο Σόρκιν με φόλοου έγραψε το 20-24, ενώ ο Σέιμπεν Λι έγραψε με μία βολή το 21-25 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, Οσμάν και Χορντ αντάλλαξαν καλάθια (23-27), ενώ ο Λεσόρ με βολές έγραψε το 25-27. Ο Ναν και ο Γιουρτσεβέν μείωσαν (29-31), με τον Μπλατ να απαντά με τρίποντο (29-34).

Ο Μήτογλου σκόραρε μακρινό σουτ (31-34) και αμέσως μετά λέι απ, φέρνοντας το ματς στον πόντο (33-34). Η Μακάμπι απάντησε, με τον Λι να βάζει λέι απ και τον Σόρκιν πέντε συνεχόμενους πόντους για το +8 των Ισραηλινών (33-41). Ο Ρέιμαν εκμεταλλεύτηκε την διαρκώς παθητική άμυνα των «πρασίνων» και έφτασε ανενόχλητος στο καλάθι για την πρώτη διψήφια διαφορά του ματς (33-43). Τα προβλήματα του Παναθηναϊκού και στις δύο πλευρές του παρκέ συνεχίστηκαν (35-47), με τον Γκραντ να δίνει μία λύση για το 37-47 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Λεσόρ μείωσε από κοντά (39-47), με τον Γκραντ να σουτάρει από μέση απόσταση για το 41-47. Η Μακάμπι μάζεψε τα επιθετικά ριμπάουντ και ξανάφερε το +10 (41-51), με τον Παναθηναϊκό να αρχίζει από αυτό το σημείο να ανεβαίνει. Μία καλή άμυνα έφερε το ελεύθερο κάρφωμα του Μπράουν, ένα δεύτερο κλέψιμο οδήγησε σε λέι απ του Ναν, ενώ ο Χουάντσο έβαλε τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 49-51.

Ο Γιοκουμπάιτις έβαλε σημαντικό τρίποντο από τη γωνία (49-54), με τον Γκέιμπριελ να απαντάει στον Λεσόρ για το 51-56. Λεσόρ και Μπράουν έφεραν τον Παναθηναϊκό στο καλάθι (55-57) μετά από αμυντική υπερπροσπάθεια, με τον Χορντ να δίνει λύσει στη Μακάμπι με λέι απ (55-59).

Ο Ερνανγκόμεθ έφερε το ματς στον πόντο (58-59), με τον Λι να βάζει καλάθι από κοντά και βολές για το 58-63. Ο Λεσόρ μείωσε με χουκ (60-63), διαμορφώνοντας το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, η Μακάμπι μπήκε πιο σοβαρή και έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 8-0 για να βρεθεί στο 60-71. Ο Ναν πέτυχε ένα απίστευτο γκολ φάουλ (63-71) με ακροβατικό τρόπο, με τον Οσμάν να βγάζει μία άμυνα και να σκοράρει στην άλλη πλευρά για το 66-71.

Ο Λεσόρ κάρφωσε και μείωσε (68-72), με τον Ναν να βάζει ανάποδο λέι απ και να ισοφαρίζει με τρίποντο σε 73-73. Ο Γιοκουμπάιτις απάντησε με τον ίδιο τρόπο δίνοντας ανάσα στη Μακάμπι (73-76), με τον Οσμάν να ισοφαρίζει ξανά με δικό του μακρινό σουτ (76-76). Ο Γκραντ κατάφερε να σκοράρει με απίθανο γκολ φάουλ (79-76), με τον Σόρκιν να βάζει λέι απ για το 79-78.

Ο Λεσόρ έβαλε μία βολή και ο Σόρκιν ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους (80-80), με τον Οσμάν να βάζει και αυτός δύο βολές για το 82-80. Ο Ράντολφ ισοφάρισε κάτω από το καλάθι (82-82). Ο Οσμάν εκμεταλλεύτηκε το κλέψιμο του Γκραντ και σκόραρε στο τρανζίσιον (84-82), με τον Λεσόρ να βάζει δύο βολές για το 86-82. Ο Χουάντσο έβαλε το τρίποντο που τέλειωσε το ματς (89-82), καθώς από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 37-47, 60-63, 93-87

