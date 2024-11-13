ΑΕΚ Betsson-Ρίγα: Νικά και κλειδώνει μία θέση στην επόμενη φάση

Ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι έχει μπροστά της η ΑΕΚ Betsson. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα υποδέχεται στη «Sunel Arena» τη Ρίγα για την τέταρτη αγωνιστική του Basketball Champions League, σε μία αναμέτρηση που μπορεί να αποβεί καθοριστική για τη συνέχειά της στη διοργάνωση.



Συγκεκριμένα, η Ένωση έχει ρεκόρ 2-1 και νίκησε τους Λετονούς εύκολα εκτός έδρας στην προηγούμενη αγωνιστική. Με ενδεχόμενη επικράτηση, η ΑΕΚ Betsson θα ανέβει στο 3-1 και θα ρίξει τη Ρίγα στο 1-3, εξασφαλίζοντας και τη μεταξύ τους ισοβαθμία. Με άλλα λόγια, θα «κλειδώσει» μία θέση στις τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου και θα αποφύγει οριστικά το πλασάρισμα ως τέταρτη, που δεν οδηγεί... πουθενά.

Η βαθμολογία του ομίλου της ΑΕΚ Betsson:

Τα ευχάριστα για τον Ντράγκαν Σάκοτα είναι πολλά. Αρχικά, η Ένωση προέρχεται από καλή εμφάνιση και νίκη 86-75 επί του, επομένως θα πάει στην αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία. Παράλληλα, ο «Σάλε», καθώς το «απουσιολόγιο» της ΑΕΚ Betsson είναι «λευκό».Σε αυτή την προσπάθεια η Ένωση θέλει φυσικά στο πλευρό της και. Από το απόγευμα της Κυριακής (10/11) τα εισιτήρια για την αναμέτρηση έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να περιμένει τηνως 6ου παίκτη της ομάδας σε ακόμα έναστη φετινή σεζόν.Βόννη 2-1 ρεκόρ, +13 διαφοράΑΕΚ Betsson, 2-1 ρεκόρ, +1 διαφοράΜακάμπι Ραμάτ Γκαν 1-2 ρεκόρ, -10 διαφοράΡίγα 1-2 ρεκόρ, -4 διαφορά

