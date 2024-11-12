Λογαριασμός
Ολυμπιακός επικράτησε 94-92 της Βιλερμπάν

Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη φωτιά στο ΣΕΦ κόντρα στη Βιλερμπάν, αλλά βρήκε τις λύσεις στην «τελική ευθεία» του αγώνα, επικρατώντας 94-92 και πανηγυρίζοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκ  

Ολυμπιακός νίκησε με 94-92 τη Βιλερμπάν

Με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, ενώ ο Πουπέ επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Μαλεντόν, Χάρισον, Λάιτι, Λοβέρν και Εντιαγέ, μην έχοντας στη διάθεσή του Πάρις Λι, Τζάκσον και Αζινζά.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 2-0 και 4-2, ενώ ο Λάιτι ξεκίνησε το ματς με 5 σερί πόντους του και η Βιλερμπάν με 3/3 τρίποντα, παίρνοντας προβάδισμα με 11-6. Φουρνιέ και Παπανικολάου ευστόχησαν και εκείνοι από μακριά, μειώνοντας σε 12-13, όμως οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να βρίσκουν επιθετικές λύσεις, και με τον Μαλεντόν να φτάνει τους 7, έκαναν το 19-14 και ανάγκασαν τον Μπαρτζώκα να καλέσει το πρώτο του τάιμ άουτ. Η Βιλερμπάν συνέχισε… άχαστη στα τρίποντά της (5/5), ξεφεύγοντας με 25-16, ενώ συνέχισε να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού, ενώ η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Γουόκαπ να σουτάρει πίσω από το κέντρο στο τελευταίο δευτερόλεπτο, παίρνοντας φάουλ και διαμορφώνοντας το 24-29 με τρεις εύστοχες βολές του.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τους Γκος, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Πίτερς και Ράιτ στην πεντάδα του Ολυμπιακού, ενώ ο Πίτερς ευστόχησε για τρεις, μειώνοντας σε 27-29, αλλά στη συνέχεια και παρότι βελτίωσαν την άμυνά τους, οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν χωρίς καλάθι για 4 αγωνιστικά λεπτά, επιτρέποντας στη Βιλερμπάν να παραμείνει μπροστά με 33-27. Στο δεύτερο μισό της περιόδου οι Πειραιώτες εμφάνισαν ξανά αμυντικές αδυναμίες και με τον Λοβέρν να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους, η Βιλερμπάν πήρε για πρώτη φορά στην βραδιά διψήφιο προβάδισμα (31-43). Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και με πρωταγωνιστές τους Μιλουτίνοφ, Βιλντόσα, ο Ολυμπιακός πλησίασε σε «απόσταση βολής» (41-43), όμως στο τελευταίο λεπτό της περιόδου η Βιλερμπάν έφτιαξε σερί 7-1, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ της 50-42.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τη Βιλερμπάν να συνεχίζει να βρίσκει λύσεις επιθετικά, αλλά με τον Φαλ να πετυχαίνει επτά σερί πόντους, μειώνοντας σε 49-54, όμως οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να εκμεταλλεύονται την… άχρωμη παρουσία του Ολυμπιακού και να σκοράρουν κατά βούληση, φτιάχνοντας τη μέγιστη υπέρ τους διαφορά στο ματς (+14, 49-63). Με πέντε συνεχόμενους πόντους του «κρύου» μέχρι τότε στο ματς, Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός μείωσε σε 54-63 και ο Βιλντόσα πρόσθεσε 5 δικούς του πόντους για το 58-63, ενώ ο Μαλεντόν έφτασε τους 19 προσωπικούς πόντους, επαναφέροντας τη Βιλερμπάν στο +8 (58-66).

Ο Φουρνιέ με τρίποντο μείωσε σε 62-66, ενώ ο Βεζένκοφ με καλάθι-φάουλ έκανε το 65-67, Μαλεντόν και Χάρισον επανέφεραν τη Βιλερμπάν στο +6 (65-71), πριν ο Φουρνιέ διαμορφώσει το 71-73 της τρίτης περιόδου, με ένα τρελό του τρίποντο πάνω σε άμυνα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός
