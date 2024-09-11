«Έδεσε» τον Λούνιν μέχρι το 2028 η Ρεάλ Μαδρίτης

Κάτοικος Μαδρίτης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Αντρίι Λούνιν.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον 25χρονο Ουκρανό τερματοφύλακα, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Υπενθυμίζεται πως το τρέχον συμβόλαιο του νεαρού κίπερ είχε ισχύ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν και ήδη υπήρχαν οι φήμες αποχώρησής του από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ωστόσο, όπως φαίνεται, ο Φλορεντίνο Πέρεθ και ο Κάρλο Αντσελότι, πιστεύουν πολύ στις δυνατότητες και το ταλέντο του διεθνούς Ουκρανού γκολκίπερ, «δένοντάς» τον στον σύλλογο για αρκετά χρόνια ακόμα.

Ο Λούνιν βρίσκεται στους «μερένχες» από το 2018, μετρώντας με τη φανέλα του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στο μεσοδιάστημα, είχε παραχωρηθεί δανεικός σε Λεγανές, Ρεάλ Οβιέδο και Βαγιαδολίδ.

