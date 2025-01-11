Η άμμος στην κλεψύδρα του Μάρκους Ράσφορντ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όπως φαίνεται έχει σχεδόν αδειάσει.

Οι σχέσεις του Άγγλου με τον νέο προπονητή της ομάδας, Ρούμπεν Αμορίμ, είναι κάκιστες με τον 27χρονο επιθετικό να έχει ήδη ξεκινήσει να ψάχνει τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Τα δημοσιεύματα για το μέλλον του είναι πολλά και ομάδες από την Ευρώπη και όχι μόνο κάνουν… ουρά για να αποσπάσουν την υπογραφή του. Από τη Μίλαν, στην Ντόρτμουντ, μέχρι και κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Νησί, οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν με ένα ποσό στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα που επικρατούν στην αγορά, αυτά τα χρήματα σίγουρα δεν αντιπροσωπεύουν το ταλέντο του Ράσφορντ και όποιος εν τέλει τον αποκτήσει, θα πάρει έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή σε τιμή… ευκαιρίας.

🚨 Manchester United could be open to a permanent deal for a £35M fee for Marcus Rashford.



(Source: @DeanJonesSoccer)

