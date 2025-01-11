Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Ουναΐ, αλλά και τους Μπακασέτα, Μλαντένοβιτς, Γεντβάι στις Σέρρες

Με σημαντικά προβλήματα ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το μεσημέρι του Σαββάτου την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού αγώνα με τον Πανσερραϊκό στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών στις 16:30 για τη 18η αγωνιστική της Super League.

Ο Ρουί Βιτόρια είδε τον Αζεντίν Ουναΐ να ακολουθεί ξανά θεραπεία λόγω της μυϊκής σύσπασης στη μέση και να τίθεται οριστικά νοκ-άουτ απ’ το ταξίδι για τις Σέρρες. Τόσο ο 25χρονος Μαροκινός μέσος, όσο κι ο Τιν Γεντβάι (οίδημα στο υποκνημίδιο) θα συνεχίσουν τις θεραπείες και θα κάνουν αγώνα... δρόμου για να προλάβουν τον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ την προσεχή Τετάρτη (15/1, 19:30).

Για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό πάντως το πρόβλημα στον άξονα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο για τον Βιτόρια, καθ' ότι απουσιάζει και ο Τάσος Μπακασέτας που εκτίει ποινή μίας αγωνιστικής, μαζί με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Αντίθετα στην «πράσινη» αποστολή επέστρεψε κι αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, ο Φίλιπ Μαξ, ενώ για δεύτερη επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας (ελλείψει του Μλαντένοβιτς)κλήθηκε ο νεαρός Έλτον Φικάι.

Το πρόγραμμα των παικτών του Παναθηναϊκού περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Λίλο. Μετά το τέλος της προπόνησης ο Πορτογάλος τεχνικός ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην 22μελή αποστολή για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Συγκεκριμένα στη λίστα βρίσκονται οι Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Καρακασίδης, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο και Φικάι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.