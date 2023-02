Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ στο κυνήγι του... φευγάτου Κιμ Μιν Τζάε

Ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής εξαιρετικής πορείας που πραγματοποιεί η Νάπολι, είναι αναμφισβήτητα και ο Κιμ Μιν Τζάε.



Παρά το γεγονός πως βρίσκεται μόλις λίγους μήνες στους «παρτενοπέι», καθώς αποκτήθηκε τον περασμένο καλοκαίρι από τη Φενέρμπαχτσε, ο 26χρονος Νοτιοκορεάτης στόπερ αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο γρανάζι της ανασταλτικής γραμμής του Λουτσιάνο Σπαλέτι.



Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις - 30 συμμετοχές με δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις - έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπς. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, τόσο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όσο και η Τότεναμ ενδιαφέρονται «ζεστά» για την περίπτωση του πανύψηλου αμυντικού ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.



Μάλιστα, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και την Premier League, χωρίς ωστόσο να το έχει αιτηθεί ακόμα στη διοίκηση της Νάπολι.

🚨 Napoli's South Korean defender Kim Min-jae is keen to continue his career in the Premier league.🇰🇷🔵#ForzaNapoliSempre



🎯 Manchester United and Tottenham are interested in signing the South Korean player.🔴#MUFC ⚪#THFC pic.twitter.com/lwQegKmLE3