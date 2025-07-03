Η ανανέωση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Σακίλ ΜακΚίσικ είναι επίσημη! Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την παραμονή του 35χρονου γκαρντ/φόργουορντ για έναν χρόνο ακόμα, με τον έμπειρο παίκτη να είναι ήδη ο μακροβιότερος Αμερικανός στην ιστορία του συλλόγου.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ για ακόμη ένα χρόνο.

Αυτή θα είναι η 7η συνεχόμενη σεζόν που ο Αμερικανός φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο ΜακΚίσικ, ο οποίος υπέγραψε στην ομάδα μας στις 10 Φεβρουαρίου 2020, είναι o μακροβιότερος Αμερικανός παίκτης στην ιστορία του συλλόγου.

