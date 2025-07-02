Αποχαιρέτησε Ιμπάκα και Εντιαγέ η Ρεάλ

Ήταν γνωστό, τώρα είναι κι επίσημο... Η Ρεάλ αποχαιρέτησε τους Σερζ Ιμπάκα και Έλι Εντιαγέ, καθώς δεν θα συνεχίσουν στη Μαδρίτη.

Ο 36χρονος Κονγκολέζος σέντερ αποχωρεί καθώς θα γίνει μερική ανανέωση στη θέση «5», ενώ ο 21χρονος Ισπανός πάουερ φόργουορντ μετακομίζει στις ΗΠΑ καθώς έχει συμφωνήσει για two-way συμβόλαιο με τους Ατλάντα Χοκς.

Ο Ιμπάκα σε 29 αγώνες της Ευρωλίγκας είχε φέτος 6,2 πόντους και 3,2 ριμπάουντ σε 12:19 κατά μέσο όρο, ενώ ο Εντιαγέ σε 25 εμφανίσεις είχε 3,6 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε 13:58 ανά αγώνα.

