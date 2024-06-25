Παναθηναϊκός: Αυτό τον παίκτη εννοούσε ο Αταμάν και το «μέτωπο» Βεζένκοφ

Ο Παναθηναϊκός μετά την ενεργοποίηση της βόμβας του Λορένζο Μπράουν επιθυμεί να κάνει άλλη μία μεταγραφή προκειμένου να κλείσει οριστικά το ρόστερ του ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Η θέση που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα, αλλά σίγουρα θα είναι στη frontline του, καθώς στόχος είναι να πλαισιωθεί με καλύτερο τρόπο και πιο ουσιαστικά ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έβγαλε μια σεζόν ουσιαστικά μόνος του.

