Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Αυτό τον παίκτη εννοούσε ο Αταμάν και το «μέτωπο» Βεζένκοφ

Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το ρεπορτάζ ψάχτηκε για τον Ντάνιελ Τάις, τι ισχύει για Βεζένκοφ

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός μετά την ενεργοποίηση της βόμβας του Λορένζο Μπράουν επιθυμεί να κάνει άλλη μία μεταγραφή προκειμένου να κλείσει οριστικά το ρόστερ του ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Η θέση που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα, αλλά σίγουρα θα είναι στη frontline του, καθώς στόχος είναι να πλαισιωθεί με καλύτερο τρόπο και πιο ουσιαστικά ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έβγαλε μια σεζόν ουσιαστικά μόνος του.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεταγραφές Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark