Παναθηναϊκός: Αυτό τον παίκτη εννοούσε ο Αταμάν και το «μέτωπο» Βεζένκοφ

Ο Παναθηναϊκός μετά την ενεργοποίηση της βόμβας του Λορένζο Μπράουν επιθυμεί να κάνει άλλη μία μεταγραφή προκειμένου να κλείσει οριστικά το ρόστερ του ενόψει της ερχόμενης σεζόν.
Η θέση που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα, αλλά σίγουρα θα είναι στη frontline του, καθώς στόχος είναι να πλαισιωθεί με καλύτερο τρόπο και πιο ουσιαστικά ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έβγαλε μια σεζόν ουσιαστικά μόνος του.
Πηγή: skai.gr
