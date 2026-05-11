Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ θα έχει μία σημαντική απουσία στη μεσαία γραμμή της στα τελικά του Μουντιάλ 2026, καθώς ο Τζόνι Καρντόσο αναμένεται να υποβληθεί μέσα στην εβδομάδα σε επέμβαση στον αστράγαλο στη Βαρκελώνη.

Ο 24χρονος μέσος τραυματίστηκε στην προπόνηση της Ατλέτικο Μαδρίτης την περασμένη εβδομάδα και διαγνώστηκε με πολύ «βαρύ» διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο. Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για απουσία ενός μήνα, όμως πλέον αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες.

«Ο Τζόνι Καρντόσο θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού στον δεξιό αστράγαλο», ανέφερε η Ατλέτικο Μαδρίτης σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (11/5).

«Ο Αμερικανός υπέστη τραυματισμό στην προπόνηση της περασμένης Πέμπτης (7/5), ο οποίος προκάλεσε σοβαρό διάστρεμμα με συμμετοχή της άρθρωσης. Του ευχόμαστε δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση».

Αρχικά υπήρχε αισιοδοξία πως ο Καρντόσο θα προλάβαινε να επιστρέψει εγκαίρως για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τις ΗΠΑ να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στις 12 Ιουνίου απέναντι στην Παραγουάη στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια. Πλέον, εκτιμάται πως θα είναι έτοιμος να επιστρέψει για την καλοκαιρινή προετοιμασία της Ατλέτικο αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Καρντόσο διανύει την πρώτη του σεζόν στην Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά τη θητεία του στην Μπέτις (2023-25) και στην Ιντερνασιονάλ της Βραζιλίας (2019-23). Γεννημένος στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Καρντόσο έχει καταγράψει 23 συμμετοχές με την εθνική ανδρών των ΗΠΑ από το ντεμπούτο του το 2020. Τελευταία του συμμετοχή ήταν στο φιλικό με το Βέλγιο στις 28 Μαρτίου.

Οι ΗΠΑ, που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ 2026, έχουν επίσης προγραμματισμένους αγώνες με την Αυστραλία στις 19 Ιουνίου στο Σιάτλ και με την Τουρκία στις 25 Ιουνίου, ξανά στο Ίνγκλγουντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

