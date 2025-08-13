Με σημαντικές απουσίες η Σαχτάρ στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League με αντίπαλο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το «τριφύλλι» είδε τον Φιλίπ Τζούρισιτς να μένει εκτός τελευταίας στιγμής λόγω τραυματισμού, ωστόσο, και η ουκρανική ομάδα αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών.

Ο Αρντά Τουράν θα πρέπει να παρατάξει την ομάδα του χωρίς έξι ποδοσφαιριστές. Ο Κέβιν, όπως επίσης και οι Κρίσκιβ και Λασινά Τραορέ, είχαν χάσει το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ και παραμένουν εκτός, ενώ τρεις ακόμα παίκτες προστέθηκαν στο απουσιολόγιο της Σαχτάρ.



Ο Εγκινάλντο δεν έχει αναρρώσει από τον πρόσφατο τραυματισμό στην Αθήνα, ενώ ο Πεδρίνιο αναγκάστηκε σε αλλαγή στο πρόσφατο παιχνίδι του ουκρανικού πρωταθλήματος με την Καρπάτι.



Η πιο σημαντική απουσία αφορά τον Τζόρτζι Σουντάκοφ. Ο Ουκρανός διεθνής και αστέρι της ομάδας μαζί με τον Κέβιν, δεν θα συμμετάσχει λόγω προσωπικού πένθους, καθώς έχασε τον πατέρα του.



Σημαντικές απουσίες, οι οποίες επηρεάζουν σίγουρα τα πλάνα του Αρντά Τουράν ενόψει της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.