Απόλυτα ενήμερος ο Γιοβάνοβιτς για Τριάντη, διεκδικεί μελλοντική κλήση στην Εθνική

Στην Ομοσπονδία έχουν ρίξει βάρος στον εντοπισμό νεαρών παικτών από την ομογένεια και η περίπτωση του Νεκτάριου Τριάντη έγκειται σε αυτό το πλαίσιο, με τον νεαρό αμυντικό να θέτει, ουσιαστικά, εαυτόν στη διάθεση του κόουτς της «γαλανόλευκης».



Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής της Σάντερλαντ πήρε την ελληνική υπηκοότητα, αφού ολοκληρώθηκαν και τυπικά οι διαδικασίες που «έτρεχαν» τους τελευταίους μήνες και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μαζί με τους συνεργάτες του θα τον έχει στα υπόψιν για μελλοντική κλήση στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τριάντης - που έχει αγωνιστεί με τα μικρότερα κλιμάκια της εθνικής Αυστραλίας - αγωνίζεται και ως αμυντικός χαφ, ενώ, την περασμένη σεζόν έκανε εντυπωσιακά πράγματα στη Σκωτία με την Χιμπέρνιαν.

