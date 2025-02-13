Ο Λορέντζο, ένα αγόρι με ανίατο καρκίνο στον εγκέφαλο, το οποίο πρόσφατα μπόρεσε να συναντήσει τον Εμπαπέ και αρκετούς παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από έναν αγώνα στο στάδιο «Bernabeu», πέθανε σε ηλικία 11 ετών.

Τα θλιβερά νέα ανακοίνωσε ο Ζουλιάν Ζεροντί, ο οποίος είχε οργανώσει τη διαμονή του μικρού αγοριού στη Μαδρίτη.

«Είχε τρία όνειρα: να γνωρίσει τον Κιλιάν Εμπαπέ, να γνωρίσει τον Μιτσού (Michou/ youtubeur) και να πάει στη Disneyland του Παρισιού. Όλα αυτά τα όνειρα έγιναν δυνατά χάρη στην αλληλεγγύη», είπε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου στο Tiktok.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, ο Κιλιάν Εμπαπέ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε ένα story στο Instagram:

«Μετά από μια μακρά μάχη που έδωσες με θάρρος, έφυγες από τη ζωή χθες το βράδυ. Όλες οι πιο ειλικρινείς σκέψεις μου για τους γονείς σου, που σε συνόδευσαν με μεγάλη αξιοπρέπεια σε αυτή τη δοκιμασία. Είχα την τιμή να περάσω λίγο χρόνο δίπλα σου και να συνειδητοποιήσω πόσο λαμπρό αγόρι ήσουν και έμπνευση για όλους. Δεν θα σε ξεχάσουν ποτέ και θα σε αγαπούν πάντα. Ο Θεός να σε έχει καλά. Αναπαύσου εν ειρήνη Λορέντζο μου. Ο φίλος σου ο Κιλιάν».

Ο Λορέντζο μπόρεσε να συναντήσει τον Κιλιάν Εμπαπέ στις 19 Ιανουαρίου, μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 4-1 στο πρωτάθλημα εναντίον της Λας Πάλμας. Ένα ιδιωτικό τζετ είχε ναυλωθεί ειδικά για την περίσταση από τον Γάλλο σταρ, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε μία σουίτα στο Bernabeu στη διάθεση του παιδιού και της οικογένειάς του για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήγε τον Λορέντζο για να συναντήσει αρκετούς παίκτες. Ο πρόεδρος των Μαδριλένων, Φλορεντίνο Πέρεθ ήρθε επίσης να τον συναντήσει.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δήλωσε τότε «πολύ χαρούμενος» που κατάφερε να φέρει του προσφέρει χαρά, συνόδευσε στη συνέχεια το αγόρι στο αεροδρόμιο. «Στη ζωή υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο που μου έδωσε την ευκαιρία να τον πάρω στον αγώνα, να του δείξω όλους τους παίκτες, τους ανθρώπους του συλλόγου», σχολίασε ο Γάλλος σούπερ σταρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

