Οριστικό: Αναβολή στο Παρί-Φενέρμπαχτσε - «αποδεκατισμένοι» οι γηπεδούχοι

Αναβλήθηκε το Παρί-Φενέρμπαχτσε λόγω αδυναμίας των γηπεδούχων να κατεβάσουν οκτώ παίκτες

Ευρωλίγκα: Αναβολή στο Παρί-Φενέρμπαχτσε

Οριστική είναι η αναβολή στην αναμέτρηση Παρί-Φενέρμπαχτσε για την 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, που ήταν προγραμματισμένη σήμερα (21:30).

Η αδυναμία των γηπεδούχων να έχουν την ελάχιστη διαθεσιμότητα οκτώ παικτών οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς η κάτοχος του Eurocup έχει πολλά κρούσματα ίωσης.

Υπενθυμίζεται πως από το παιχνίδι της Τρίτης απέναντι στη Ρεάλ έλειψαν λόγω ίωσης οι Τι Τζέι Σορτς, Γιακούμπα Ουατάρα και Έντζο Σαρβέν.

Πλέον η Ευρωλίγκα θα ορίσει το παιχνίδι σε νέα ημερομηνία.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ευρωλίγκα Φενέρμπαχτσέ
