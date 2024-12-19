Ευρωλίγκα: Αναβολή στο Παρί-Φενέρμπαχτσε

Οριστική είναι η αναβολή στην αναμέτρηση Παρί-Φενέρμπαχτσε για την 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, που ήταν προγραμματισμένη σήμερα (21:30).



Η αδυναμία των γηπεδούχων να έχουν την ελάχιστη διαθεσιμότητα οκτώ παικτών οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς η κάτοχος του Eurocup έχει πολλά κρούσματα ίωσης.



Υπενθυμίζεται πως από το παιχνίδι της Τρίτης απέναντι στη Ρεάλ έλειψαν λόγω ίωσης οι Τι Τζέι Σορτς, Γιακούμπα Ουατάρα και Έντζο Σαρβέν.



Πλέον η Ευρωλίγκα θα ορίσει το παιχνίδι σε νέα ημερομηνία.

The Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 17 game between Paris Basketball and Fenerbahce BEKO Istanbul, scheduled to be played on December 19, has been suspended due to the impossibility of Paris Basketball to have a minimum of eight players included on the… pic.twitter.com/mO8TLIk4OD December 19, 2024

