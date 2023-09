Κριστιάνο Ρονάλντο: Πρώτος παίκτης αήττητος σε 1.000 παιχνίδια Αθλητικά 15:46, 22.09.2023 linkedin

Ένα ακόμη «παράσημο» για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που συμπληρώνει τετραψήφιο αριθμό αγώνων χωρίς ήττα