Έκλεψε την παράσταση με την καινούργια Bugatti του ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Το χρήμα... ρέει άφθονο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το δείχνει! Ο Πορτογάλος εντοπίστηκε να οδηγεί στους δρόμους της Μαδρίτης το νέο του απόκτημα, μία πολυτελή Bugatti Centodieci , συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου γύρω του και υπογράφοντας δεκάδες αυτόγραφα!

Cristiano Ronaldo spotted in Madrid, signing some Real Madrid jerseys in his exclusive Bugatti Centodieci (only 10 of these were ever produced). 🇵🇹💸 pic.twitter.com/ZdmR74IPfG