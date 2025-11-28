Κοτσόλης: «Συσπείρωση για έναν Παναθηναϊκό με τίτλους και σεβασμό από την Ευρώπη»

Ο Κοτσόλης έχει γαλουχηθεί στη νοοτροπία ενός Παναθηναϊκού πρωταγωνιστή σε όλα τα «μέτωπα». Και αυτό θέλει να ξαναδεί, επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά τις λέξεις «συσπείρωση» κι ενότητα.

Και επειδή ακριβώς ξέρει την ιστορία και τι πραγματικά σημαίνει και πρεσβεύει το κλαμπ, ο άλλοτε τερματοφύλακας ξεκαθάρισε πως ακόμα και στις μεταγραφές, μια επιτυχία θα την πιστώνεται ο σύλλογος κι όχι εκείνοι.

«Ευχαριστώ όλους εσάς και τον κόσμο γιατί όλο αυτό το διάστημα έχω ακούσει κολακευτικά σχόλια. Δημιουργεί μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης για ν’ ανταποκριθώ. Θα καταβάλω τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να κατακτήσει τίτλους ο σύλλογος και ευρωπαϊκές πορείες που έχουμε ξαναζήσει. Και σεβασμό απ’ όλο το ευρωπαϊκό στερέωμα.

Όσοι αγαπάμε τον Παναθηναϊκό, να κινηθούμε συσπειρωμένοι και να μην αναλωθούμε σε εσωστρέφεια, αντιπαλότητες και προσωπικά συμφέροντα.

Να μην αναλωθούμε στα λάθη του παρελθόντος, να εστιάσουμε στο παρόν και το μέλλον της ομάδας. Αξιολογούμε καταστάσεις εντός κι εκτός συλλόγου. Να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει για αναδιάρθρωση στο ποδοσφαιρικό τμήμα» είπε ο νέος αθλητικός διευθυντής του «τριφυλλιού».

Για το κομμάτι της ενίσχυσης ανέφερε: «Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές. Είναι πολλά πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε καθημερινά. Πολλά δεν μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας. Θα εγγυηθώ ότι έχουμε άριστη σχέση. Έχει ξεκινήσει από νωρίτερα ο Κορόνα. Είναι άριστες οι σχέσεις μας. Είτε αφορά τις μεταγραφές είτε οτιδήποτε άλλο, θα είναι αποτέλεσμα κοινής δουλειάς».

Για τη δική του δουλειά και τον τρόπο που δομείται πλέον ο σύλλογος:

«Έχουν περάσει μεγαλύτεροι παίκτες από εμένα, δεν είναι η καριέρα μου το διαβατήριο, ήταν η πορεία με την Κηφισιά τα τελευταία χρόνια. Διαχειρίζομαι το συναίσθημα όσο πιο καλά μπορώ. Το συναίσθημα στη συγκεκριμένη θέση θα το χρησιμοποιήσω με τρόπο που θα βοηθήσει. Μου προσθέτει μεγαλύτερη ευθύνη…

Η διάθεσή μας είναι πως αυτός που θα πιστωθεί την καλή μεταγραφή θα είναι ο σύλλογος. Όχι η προσωπική μας φιλοδοξία. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ματς μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για να μιλήσουμε με λεπτομέρειες για ό,τι θα συμβεί».

Επανέλαβε με την πρώτη ευκαιρία ότι: «Για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε τίτλους, πρέπει να υπάρξει συσπείρωση. Δεν πρέπει να υπάρχει εσωστρέφεια, οποιοσδήποτε διαπληκτισμός εντός κι εκτός ομάδας», ενώ, για τις μεταγραφές και το ελληνικό στοιχείο, είχε να πει:

«Πρώτο μέλημά μας είναι να έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Αν είναι και Έλληνες, είναι ευχής έργον. Ο Φύσσας κάνει αξιόλογο έργο με τις ακαδημίες. Θ’ ακολουθήσουν κι άλλα παιδιά που θα στηριχθούν και θ’ αξιολογηθούν σωστά».

