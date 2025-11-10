Κηφισιά: Ευχαρίστησε και αποχαιρέτησε Κοτσόλη, που πάει Παναθηναϊκό

Με τα καλύτερα λόγια για την προσφορά του στην ομάδα επί έξι χρόνια, η Κηφισιά ευχαρίστησε τον Στέφανο Κοτσόλη και τον αποχαιρέτησε. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας θα επιστρέψει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού αναλαμβάνοντας νευραλγικό πόστο στην ομάδα.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Κηφισιά με μεγάλη συγκίνηση ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στέφανο Κοτσόλη, τον άνθρωπο που υπηρέτησε την ομάδα μας επί εξαετίας με αφοσίωση, εργατικότητα και επαγγελματισμό.



Από την πρώτη ημέρα παρουσίας του, ο Στέφανος Κοτσόλης αποτέλεσε παράδειγμα προς όλους και συνέβαλε καθοριστικά τόσο σε όλες τις επιτυχίες μέσα στο γήπεδο, όσο και στην οργάνωση της διαδικασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας κι εκτός των αγωνιστικών χώρων.



Είναι αυταπόδεικτο πως η προσφορά του ξεπερνά τα όρια των αγωνιστικών αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι αφήνει ένα ανάγλυφο αποτύπωμα στον Σύλλογο χάρη στην εργατικότητα, τον αδαμάντινο χαρακτήρα και το ήθος του.



Ο Στέφανος έχει τεράστιο μερίδιο στο ταξίδι που ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια, από πολύ χαμηλότερες κατηγορίες, με συνεχείς ανόδους και πρωταθλήματα και συνεχίζεται στα σαλόνια της Stoiximan Super League.



Θα είναι πάντα ένα σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία της ομάδας μας.



Η οικογένεια της ΠΑΕ Κηφισιά τον ευχαριστεί θερμά για όλα όσα πρόσφερε και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του καριέρας.

