Επέστρεψε στο σπίτι του ο Λιονέλ Μέσι! Ο pulga επισκέφθηκε το «Καμπ Νου» το οποίο ανακαινίζεται και αναμένεται έτοιμο σε λίγο καιρό και γέμισε με συγκίνηση όλους τους φίλους της Μπαρτσελόνα.

Βέβαια και από το ποστάρισμά του φαίνεται και ο ίδιος ο Αργεντινός συγκινημένος, αναφέροντας πως ελπίζει να επιστρέψει κάποια ημέρα για να πει αντίο, κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να κάνει ποτέ.

«Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος το οποίο μου λείπει με όλη μου την καρδιά. Ένα μέρος που ήμουν απέραντα χαρούμενος, όπου όλοι εσείς με κάνατε να νιώσω χίλιες φορές ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Ελπίζω να μπορέσω να επιστρέψω κάποια μέρα, και όχι μόνο για να σας αποχαιρετήσω ως παίκτης, κάτι που δεν μπόρεσα ποτέ να κάνω»

