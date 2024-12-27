Τσιλιγγίρη στον ΣΚΑΪ: «Έχει δρομολογηθεί το θέμα του ΣΕΦ»

«Αυτήν τη στιγμή η κακοκαιρία Elena χτύπησε πάρα πολύ δυνατά. Δεν ήταν απλώς μία βροχή, έβρεχε 11 ώρες συνέχεια», επεσήμανε στον ΣΚΑΪ και στο «Live You» το μεσημέρι της Παρασκευής η πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας, Χριστίνα Τσιλιγκίρη.

Μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε, τόνισε:

«Το ΣΕΦ είναι μία παλιά εγκατάσταση. Από το 1983 όταν και τελείωσαν οι κατασκευαστικές του εργασίες, καθώς το 1989 βγήκε επίσημα το ΦΕΚ λειτουργίας του, δεν έχει γίνει καμία διαδικασία επιδιόρθωσης, ανακαίνισης και ανακατασκευής πέραν από το 2020, που ως διοίκηση, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι αυτή που έπεσε για πρώτη φορά πάνω στο πρόβλημα όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το παραλάβαμε. Στα χέρια μας έσκασε, δεν θέλω να πετάξω την ευθύνη αλλού. Το 2021 και το 2022 κατατέθηκαν οι σχετικές μελέτες στο υπουργείο Αθλητισμού, όπου τέθηκαν όλες οι προτεραιότητες για τις ανακατασκευές στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Προτεραιότητες δόθηκαν προφανώς στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο οποίο το 2023, αλλά και το 2024, τώρα που πραγματοποιείται γίνεται η ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 30 εκατ. ευρώ. Φτιάχτηκε η Παιανία, φτιάχτηκε το ολυμπιακό χωριό… Έχει δρομολογηθεί ήδη το θέμα του ΣΕΦ. Πρώτη φορά από τον κ. Βρούτση δόθηκαν δύο εκατομμύρια για την ανακατασκευές στις αθλητικές εγκαταστάσεις».

