Το φοβήθηκαν αμφότερες και έτσι το μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των playoffs του Β' ομίλου της Super League 2 έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0) και έτσι το «θρίλερ» στη μάχη της ανόδου συνεχίζεται!

Τόσο η Κηφισιά, όσο και η Καλαμάτα προτίμησαν να μην πάρουν ρίσκα και να προσέξουν πρωτίστως τα νώτα τους, γεγονός που δεν βοήθησε το παιχνίδι να αποκτήσει ρυθμό και ως εκ τούτου οι φάσεις ήταν λιγοστές.

Κυριάρχησαν οι σκληρές μονομαχίες, τα δυνατά μαρκαρίσματα και οι πολλές διακοπές. Η κορυφαία στιγμή του αγώνα ανήκε στους γηπεδούχους, όταν ο Κυριόπουλος κατέβασε άψογα την μπάλα μέσα στην περιοχή, «άδειασε» τον αντίπαλό του με μια υπέροχη ντρίμπλα, ωστόσο το σουτ του κόντραρε.

Οι δύο ομάδες πλέον στρέφουν την προσοχή τους στα επόμενα ματς, με την ομάδα των βορείων προαστίων να παραμένει πρώτη με 30 βαθμούς και τη «Μαύρη Θύελλα» να βρίσκεται στο -4, με ματς όμως λιγότερο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.