Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αυριανό (09/03, 19:00) εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, η «κιτρινόμαυρη» αποστολή βρέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» για το προγραμματισμένο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα είχε και μια ευχάριστη έκπληξη, αφού, φίλαθλοι του συλλόγου βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να ξεπροβοδίσουν και να στηρίξουν την ομάδα!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.