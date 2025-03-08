Παναθηναϊκός: Ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη πήρε τη νίκη που ήθελε, απέναντι στη Φιορεντίνα με 3-2. Μια ομάδα η οποία πέρσι ήταν φιναλίστ και φέτος είναι από τα μεγάλα φαβορί του Conference League ξανά. Οι πρασινοι προηγήθηκαν μέχρι και 2-0 με Σβιντέρσκι που έβαλε γκολάρα και Μαξίμοβιτς και ο λυτρωτής ήταν ο Τετέ. Έτσι πλέον όλα θα κριθούν στην ρεβάνς της άλλης εβδομάδας στην Φλωρεντία , στην έδρα της Ιταλικής ομάδας για την πρόκριση στους 8.

