Παναθηναϊκός: Ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη πήρε τη νίκη που ήθελε, απέναντι στη Φιορεντίνα με 3-2. Μια ομάδα η οποία πέρσι ήταν φιναλίστ και φέτος είναι από τα μεγάλα φαβορί του Conference League ξανά. Οι πρασινοι προηγήθηκαν μέχρι και 2-0 με Σβιντέρσκι που έβαλε γκολάρα και Μαξίμοβιτς και ο λυτρωτής ήταν ο Τετέ. Έτσι πλέον όλα θα κριθούν στην ρεβάνς της άλλης εβδομάδας στην Φλωρεντία , στην έδρα της Ιταλικής ομάδας για την πρόκριση στους 8.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.