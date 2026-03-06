Χέις Ντέιβις : Αφηνιάζει.. όταν βλέπει Ολυμπιακό

Παρότι ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν έχει πραγματοποιήσει την καλύτερη δυνατή πορεία στη φετινή EuroLeague, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που επιτρέπουν στους «πράσινους» να αισιοδοξούν ενόψει του επερχόμενου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Το μεγάλο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή ο «Επτάστερος» βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 16-13, ενώ οι Πειραιώτες καταλαμβάνουν την 3η θέση με 18-10.

Σε θεωρητικό επίπεδο, οι φιλοξενούμενοι φαίνεται να υπερτερούν σε ορισμένες θέσεις. Μία από αυτές είναι η θέση του πάουερ φόργουορντ, όπου η μεταγραφή του Nigel Hayes-Davis έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Μάλιστα, αν επιβεβαιωθεί η πιθανή απουσία του Sasha Vezenkov, το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού σε αυτή τη θέση ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο εμφανές.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.