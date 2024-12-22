Σε ένα συναρπαστικό ματς με πολύ γρήγορο ρυθμό και εντυπωσιακά υψηλό σκορ, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά τελικά επιβλήθηκε του μαχητικότατου Αμαρουσίου στο ΣΕΦ, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το ματς:

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, έχοντας εκτός δωδεκάδας τους Ράιτ, Έβανς, ΜακΚίσκικ και Μένσα, ενώ ο Φώτης Τακιανός παρέταξε τους Φρίντρικσον, Χάρελ, Ρέινολντς, Μαντζούκα και Ραντούλιτσα για την αρχική πεντάδα του Αμαρουσίου.

Πολύ γρήγορος ρυθμός και εύστοχα σουτ από τις δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με το Μαρούσι να βρίσκει απαντήσεις στα καλάθια του Ολυμπιακού και με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται με 12-8 χάρη σε συνεχόμενους πόντους και τρίποντο του Ντόρσεϊ. Ο Βεζένκοφ έκανε το 15-10 με τρίποντό του και ο Φαλ με εντυπωσιακό του κάρφωμα διαμόρφωσε το 17-12, ενώ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με 6/6 δίποντα και 3/3 τρίποντα, φτιάχνοντας την πρώτη διψήφια υπέρ του διαφορά στο 22-12. Ωστόσο, δεν ήταν εξίσου αποτελεσματικός στην άμυνα, επιτρέποντας στο Μαρούσι να φτιάξει σερί 12-2 και να ισοφαρίσει σε 24-24, πριν έρθει ο Κιν για να σκοράρει με buzzer-beater τρίποντο, βάζοντας τους φιλοξενούμενους μπροστά με 26-27 στη λήξη της πρώτης περιόδου.

Παρόμοια η εικόνα του ματς και στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με το Μαρούσι να συνεχίζει να βάζει δύσκολα στους «ερυθρόλευκους» και να περνά μπροστά με 30-27 χάρη σε τρίποντο του Κιν. Ο Ολυμπιακός πέρασε ξανά μπροστά (35-30) με συνεχόμενα τρίποντα από Γκος και Πίτερς, ο Γιαννόπουλος απάντησε για το 35-33, ενώ το… επιθετικό κρεσέντο των δύο ομάδων συνεχίστηκε μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι Πειραιώτες ξέφυγαν στο +11 (44-33) με τρίποντο του Λαρεντζάκη, ο Ραντούλιτσα με συνεχόμενα καλάθια του μείωσε σε 44-37 και οι Ρέινολντς, Χάρελ έκαναν το 47-42, Γκος και Μιλουτίνοφ συνδυάστηκαν άψογα για το 49-42, πριν ο Ραντούλιτσα κάνει το 49-44 φτάνοντας τους 12 προσωπικούς πόντους, ενώ το δεύτερο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στο +9 (56-47).

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να σκοράρουν κατά ριπάς και μετά την επιστροφή τους από τα αποδυτήρια! Ο Ρέινολντς μείωσε για το 62-55, με τον Παπανικολάου να απαντάει άμεσα για το 65-55, ενώ ο Ματζούκας έβαλε το 9ο τρίποντο του Αμαρουσίου, διαμορφώνοντας το 67-58. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι πολύ εύστοχος και να βρίσκει τις λύσεις επιθετικά, με τους Βιλντόσα και Παπανικολάου να σκοράρουν για τρεις και να βάζουν τους γηπεδούχους για πρώτη φορά στο +17 (77-60)! Ο Πίτερς έφτασε τους 15 ,ε 4/7 τρίποντα και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει «διαφορά ασφαλείας» και να προηγείται με 82-69.

Τα δεκάλεπτα: 26-27, 56-47, 82-69, 106-94

